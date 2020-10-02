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BM Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil etti

Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

02 Ekim 2020 Cuma 08:26
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BM Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil etti

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan tescil belgesine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Libya arasında imzalanan uluslararası anlaşmayı 30 Eylül'de BM Şartı'nın 102'nci maddesi gereği onayladı.

Türkiye ile Libya Hükümeti, 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalamış ve anlaşmayı tescil edilmesi için BM'ye göndermişti. 

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