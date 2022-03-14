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BM: Ukrayna'da 636 sivil öldü

BM, Ukrayna'da ölen sivillerin sayısının 636'ya, yaralı sayısının ise 1125'e yükseldiğini duyurdu.

14 Mart 2022 Pazartesi 22:34
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BM: Ukrayna'da 636 sivil öldü
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 19. gününde devam ediyor.

Ukrayna'nın birçok şehrinde çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken, can kayıpları da artıyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan 13 Mart'a kadar 46'sı çocuk olmak üzere 636 sivilin yaşamını yitirdiğinin teyit edildiğini duyurdu.

1125 KİŞİ YARALANDI

BM, Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü Harkiv ve Mariupol gibi kentlerden bilgilerin gelmesi geciktiği için, hayatını kaybeden sivillerin sayısının daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada, yaralananların sayısının ise bin 125 olarak bildirildi.

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