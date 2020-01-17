BM uyardı: Rekor sıcak uyarısı

İklim değişikliğine ilişkin uluslararası kurumların verilerine işaret eden BM Dünya Meteoroloji Örgütü, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, okyanuslardaki ısınma ve asitlenmenin yanı sıra anormal hava koşulları görülebileceği uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, iklim değişikliğine bağlı olarak, küresel sıcaklıklardaki artışın ‘korkunç sonuçları’ olduğu belirtildi.

FALEKET HABERCİSİ AVUSTRALYA

Avustralya’da görülen geniş çaplı yangınları değerlendiren Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Direktörü Petteri Taalas, “Ne yazık ki 2020’de ve gelecek on yıllarda, atmosferde sera gazı salımı da dahil rekor seviyede sıcaklıklara şahitlik edeceğiz” dedi.