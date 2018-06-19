BM Yemen Özel Temsilcisi Husilerle Hudeyde Limanı'nı görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, "Husilerin ikinci adamı" olarak bilinen Mehdi Meşat'la bir araya gelerek, barış süreci çabalarını ve Hudeyde Limanı'nın muhtemel bir askeri çatışmadan uzak tutulması meselesini görüştüğü bildirildi.

Husilerin kontrolündeki SABA ajansının haberine göre Griffiths, Husilerin sözde "Siyasi Yüksek Konseyi" Başkanı Meşat'la Yemen'in başkenti Sana'da bir araya geldi.

Hudeyde Limanı'nın, Husiler ile koalisyon güçleri destekli hükümet güçleri arasında muhtemel bir askeri çatışmadan uzak tutulması meselesinin görüşüldüğü toplantıda, barış sürecinin yeniden canlandırılması, havaalanı ve limanlardan ablukanın kaldırılması ve Yemen halkına insani yardımların girişine izin verilmesi konuları masaya yatırıldı.

Görüşmede ayrıca BM temsilcisinin, Yemen halkının karşı karşıya olduğu ızdırabı dindirmek için harcadığı çabaları da ele aldığı kaydedildi.

Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in partisi Genel Halk Kongresi (GPC) tarafından kurulan sözde "Siyasi Yüksek Konsey" üyelerinden Muhammed el-Buhayti de daha önce yaptığı açıklamada, Griffiths ile gerçekleştirilen görüşmelerde Hudeyde Limanı'nın BM idaresine teslim edilmesinin gündeme gelmediğini belirtmişti.

Griffiths, koalisyon güçlerinin, Hudeyde operasyonunu durdurmak için öne sürdüğü şartları iletmek ve Husi yetkililerle görüşmek üzere geçen cumartesi günü Sana'ya gelmişti.

BM temsilcisinin, Yemen'de Husilerle yürüttüğü görüşmelerden bir sonuç alamadığı ve üç gün süren ziyaretinin ardından dün başkent Sana'dan ayrılacağı bildirilmişti.

Yemen güçleri, geçen hafta çarşamba günü, koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını, Eylül 2014'ten bu yana bölgenin kontrolünü elinde bulunduran Husilerden almak için askeri operasyon başlatmıştı.

Martin Griffiths, bir süre önce de Yemen'de Husiler ile meşru hükümet arasında diyalog sürecini yeniden başlatmak için görüşmeler yapmıştı.

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile Kuveyt'te yapılan üç turun ardından yaklaşık iki yıl önce sekteye uğramıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.