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BM: Yüz binlerce denizci aylardır denizlerde mahsur

Birleşmiş Milletler (BM), getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle yüz binlerce denizcinin aylardır denizlerde mahsur kaldığını açıkladı.

12 Haziran 2020 Cuma 20:50
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BM: Yüz binlerce denizci aylardır denizlerde mahsur

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, COVID-19 salgını ve seyahat kısıtlamaları yüzünden gemilerde mahsur kalan denizcilerin durumunun endişe verici olduğunu söyledi.

Dujarric, dünya genelindeki iki milyon denizciden yüz binlercesinin aylardır denizlerde mahsur kaldığını belirtti.

"Mürettebat değişimi imkanı sağlanmalı"

Uluslararası sözleşmelerde yer alan maksimum denizde kalma süresinin ihlal edildiğini anlatan Dujarric, bazı denizcilerin 15 aydır denizde mahsur kaldığına dikkat çekti.

Dujarric, hayati öneme sahip tıbbi malzeme, gıda ve diğer temel ürünlerin ticaretinin yüzde 80'inin deniz taşımacılığı yoluyla yapıldığını hatırlattı.

Denizcilerin mahsur kalmasının denizcilik endüstrisi üzerinde doğrudan sonuçları olacağı uyarısı yapan Dujarric, tüm ülkelere, denizlerde mürettebat değişiminin güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlaması çağrısı yaptı.

Anahtar Kelimeler:
DenizciKoronavirüsCoronavirüs
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