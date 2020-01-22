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BM’de Rum yönetimine Türkiye’den engel!

Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Cenevre’de düzenlenen BM Silahsızlanma Konferansı’na gözlemci olarak katılmasını engelledi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 10:55
BM’de Rum yönetimine Türkiye’den engel!

İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen BM Silahsızlanma Konferansı’nda Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında gerginlik yaşandı.

Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre, Türkiye, konferansta yaptığı açıklamada, Türkiye’nin geçen yıllarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin konferansa katılmasını reddetmekten kaçındığını belirtti.

Ancak bu yıl durumun değiştiği belirtilirken Ankara’nın Rum kesiminin konferansa katılmak için yaptığı özel talebi desteklemeyeceğini kaydetti.

Konferansa üye olmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oturuma gözlemci olarak katılma talebinde bulunmuştu.

Konferansa üye olmayan ülkeler, talep etmeleri halinde konferansa gözlemci sıfatıyla katılabiliyor.

65 ülkenin üye olduğu konferansa katılım taleplerinin oy birliği ile karara bağlanması gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
BM’Rum YönetimiTürkiye
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:) 2020-01-22 13:55:59

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