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BM’den çağrı: Cezaevlerindeki insan sayısı azaltılsın

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülkelere "cezaevlerindeki insan sayısını azaltmaları için acil harekete geçme" çağrısında bulundu.

26 Mart 2020 Perşembe 17:02
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BM’den çağrı: Cezaevlerindeki insan sayısı azaltılsın

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada hızla yayılan salgının kontrol altına alınması kapsamında, cezaevleri ve diğer kapalı alanlardaki kişilerin sağlık ve güvenliğini koruma konusunda hükümetlere çağrıda bulundu.

Konuyla ilgili bir de Twitter’dan videolu bir mesaj paylaşan Bachelet, cezaevindeki kalabalıkların azaltılması gerektiğini vurguladı. Bachelet, salgının bakımevleri ve psikiyatri hastanelerinin yanı sıra cezaevlerini ve göç geri gönderme merkezlerini vurmaya başladığına dikkati çekti.

“Pek çok ülkede, tutuklama merkezleri (cezaevleri) aşırı kalabalık, bazı durumlarda tehlikeli bir biçimde” diyen Bachelet, hükümetlere ve ilgili makamlara ‘cezaevlerindeki insan sayısını azaltmaları için acil harekete geçme’ çağrısında bulundu.

‘Ziyaretler kısıtlanabilir’ önerisi

Bachelet, salgının önüne geçme adına kapalı kurumlara ziyaretlerin kısıtlanabileceğini ancak bu tür önlemlerin şeffaf şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti.

Yüksek Komiser, dış dünyayla temasın aniden kesilmesinin yaratacağı zorluk ve potansiyel tehlikeli durumlara işaret ederek, bazı ülkelerdeki video-konferans görüşmeleri, aile üyeleriyle süresi uzatılmış telefon görüşmeleri ve e-posta haberleşmesine izin vermek gibi alternatif önlemleri gündeme getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMCezaevi
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