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BM’den Suriye raporu

Rejim ve Rusya savaş suçu işledi

07 Temmuz 2020 Salı 15:49
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BM’den Suriye raporu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Suriye Arap Cumhuriyeti Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, Esad rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib’de hava saldırılarında savaş suçu işlediklerini duyurdu.

BM Soruşturma Komisyonu tarafından yayınlanan raporda, Türkiye’nin ortak çabalarıyla Mart ayında alınan ateşkes kararı öncesinde, ‘gelişigüzel’ olarak yapılan hava saldırıları ve bombardımanların yüzlerce can aldığı ve neredeyse bir milyona yakın insanın evlerini terk etmek zorunda kalmasına neden olduğu ifade edildi. BM Panel Başkanı Paulo Pinheiro, “Rejimin askeri güçlerinin, savaş yasalarını ve Suriyeli sivillerin haklarını ihlal ettiği açıkça görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Yayınlanan rapor, Kasım 2019 ile Haziran 2020 tarihleri arasındaki bilgilere ve olaylara dayanıyor. Rapor, Suriye'nin kuzeybatısındaki Rus destekli Esad rejimine atfedilen 52 saldırıyı inceliyor. Raporda, rejim güçlerinin saldırılarına ilişkin, “Komisyon, rejim güçlerinin, kasıtlı olarak sağlık personeli ve tesislerine hava saldırıları yaparak savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçelere sahiptir” denildi.

Anahtar Kelimeler:
BMSuriyeRusya
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