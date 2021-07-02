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BMGK, 21 Temmuz’da Kıbrıs konusunu görüşecek

BM Güvenlik Konseyi'nin 21 Temmuz’da Kıbrıs konusunu görüşeceği bildirildi.

02 Temmuz 2021 Cuma 23:25
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BMGK, 21 Temmuz’da Kıbrıs konusunu görüşecek

Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Rivière, BM Güvenlik Konseyi’nin 21 Temmuz tarihindeki oturumunda Kıbrıs konusunun da görüşüleceğini açıkladı.
 
Rum haber kaynaklarında yer alan bilgiye göre, Rivière, Temmuz ayında ülkesinin BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı görevini üstlenmesi vesilesiyle 1 Temmuz tarihinde düzenlenen bir basın toplantısı sırasında BM Güvenlik Konseyi’nin 21 Temmuz oturumdaki gündeminde Kıbrıs konusunun da olacağını açıkladı.
 
Rivière, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’ta BM Barış Gücünün görev süresinin uzatılması konusunu da görüşeceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
BM Güvenlik Konseyi
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