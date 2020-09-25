BMGK'da ABD ile Çin arasında gerginlik

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri koronavirüs salgını ve sonrası iyileşme sürecini ele almak için biraraya geldi.

Videokonferans yöntemiyle yapılan oturuma ABD ve Çin'in BM daimi temsilcilerinin tartışması damga vurdu.

Gerginlik Çin ve Rusya dışişleri bakanlarının ABD yaptırımlarına yönelik eleştirileri ile başladı.

ABD'nin BM daimi temsilcisi Kelly Craft eleştirilere cevap vermekte gecikmedi.

"Bugünkü toplantının içeriğinden tiksindim ve bu konseyden utanıyorum. Önümüzdeki kritik mesele yerine siyasi kin gütmeye odaklanan konsey üyelerine yazıklar olsun" dedi.

Craft, konuşmasında salgından bir kere daha Çin'i sorumlu tuttu.

Çin'in BM Daimi temsilcisi Cang Cün'ün Craft'a cevabı sert oldu.

Cang en gelişmiş tıbbi teknolojilere sahipken en fazla vakanın ABD'de olmasına dikkat çekti.

Cang ABD'yi siyasi virüs ve bilgi kirliliği yaymakla suçladı, çatışma ve bölünme yaratıldığını öne sürdü.