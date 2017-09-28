BMGK'ya Myanmar'a yönelik silah ambargosu kararı alma çağrısı

Uluslararası Af Örgütünce, Arakan eyaletindeki şiddet olaylarıyla ilgili olarak bugün toplanacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), Myanmar hükümetine yönelik kapsamlı silah ambargosu kararı alınması için çağrıda bulunuldu.

Örgütten yapılan açıklamada, Konseyin, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıları durdurmak için hükümete yönelik kapsamlı silah ambargosu kararı alınması dahil olmak üzere, elinden gelen herşeyi yapması gerektiği ifade edildi.

Örgütün açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kriz Müdahale Direktörü Tirana Hassan, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanları zorla yerinden ederek ve öldürerek etnik temizlik boyutunda insanlığa karşı suç işlediğini belirtti.

Hassan, "BMGK toplandığında, kendisine tarihin hangi tarafında olmak istediklerini sormalı ve bu kabusu bitirmek için ellerinden geleni yapmalı. Myanmar'a şiddeti durdurması için baskı uygulayacak güçleri var." ifadesini kullandı.

Myanmar'a her çeşit silah, cephane ve ilgili ekipman transferinin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Hassan, "Bu ambargo, hem doğrudan hem de dolaylı tedarikleri kapsamalı ve Myanmar'a askeri eğitimle bu alandaki diğer yardımların bitirilmesini sağlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hassan, "BMGK'den, Arakan'daki şiddet olaylarını kınadığı, ayrıca şiddetin durdurulması, insani yardım ekiplerinin acilen ve özgürce bölgeye erişmesi için çağrıda bulunduğu bir basın açıklaması yayımlamasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle hala bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 480 bin Arakanlı Müslüman gitti.