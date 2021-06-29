Boğazını tutamayana ağız kapatan çözüm: Manyetik çene kilidi

Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ilginç bir cihaz geliştirdi. İngiltere'deki bilim insanlarıyla birlikte geliştirilen cihaz katı gıda tüketilmesini engelliyor.



Kişiyi sıvı odaklı bir beslenmeye zorlayan cihaz iki parçadan oluşan manyetik bir yapı. Azı dişlerine monte edilen manyetik parçalar çenenin açılmasını engelliyor. Yalnızca iki milimetrelik açıklıktan ağza pipet sığabiliyor.



British Dental Journal adlı dergide yayımlanan makaleye göre 7 Yeni Zelandalı kadın çalışmalara katıldı. Bu kişiler ağızlarını sadece 2 milimetre açabildi. Bu süre zarfında kadınlar kolayca erişilebilen bir sıvı diyeti uyguladı. Ortalama kilo kaybı 6.36 oldu. Bu kilonun kadınların vücut ağırlıklarının yüzde 5.1'ine denk geldiği belirtildi.



KONUŞMAYI DA ETKİLEDİ



Çalışamlara katılanlar manyetik kilidi kullandıkları süre boyuca rahatsızlık yaşadıklarını ve konuşmalarında problem olduğunu ifade etti. Bazı durumlarda utandıklarını aktardı. Katılımcılar genel olarak hayatın daha az tatmin edici olduğunu deneyimledi.



Bir katılımcı ise diyeti eritilmiş çikolata ve gazlı içeceklerle bozduğunu itiraf etti. Obeziteyle mücadele için ilk ağızdan cihaz olarak tanıtılan manyetik çene kilidine tepki gösterenler de oldu.



Otago Üniversitesi'nden yapılan açıklamada çene kilidinin mide ameliyatı için fazla kilolu olan kişiler için geliştirildiğini belirtti.