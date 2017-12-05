Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
106423
ALTIN
157.313
DOLAR
3.8640
STERLİN
5.1876
EURO
4.5738
Bağırsağından 27 santimlik parazit çıktı!
Bağırsağından 27 santimlik parazit çıktı!
Kış aylarında bu ilacı kullanmayın!
Kış aylarında bu ilacı kullanmayın!
Mars’a araba yollayacak!
Mars’a araba yollayacak!
Uyku, tartışmanın seyrini etkiliyor mu?
Uykusuzluk = Kavga!
Yer çekimine meydan okudu!
Yer çekimine meydan okudu!

Boko Haram saldırılarında ölü sayısı artıyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Boko Haram örgütü tarafından 2017 yılında düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 2016'ya göre yaklaşık iki kat arttı.

05 Aralık 2017 Salı 16:04
Boko Haram saldırılarında ölü sayısı artıyor
banner10

Örgüt tarafından 2016 yılında düzenlenen 57 saldırıda 379 kişi hayatını kaybederken bu rakam 2017'de neredeyse iki katına çıkarak 722'ye ulaştı. 

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından Aralık 2015'te Boko Haram örgütünün "yenilgiye uğratıldığı" açıklamasından bu yana örgütün saldırılarında en az bin kişi hayatını kaybetti.

İstatistiklere göre örgüt tarafından son iki yılda yapılan 181 saldırıda bin 101 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 200 kişi yaralandı.

Saldırılar daha çok ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Borno, Yobe ve Adamawa eyaletlerinde yoğunlaşırken ordu tarafından düzenlenen operasyonlarda son iki yılda 602 örgüt üyesi öldürüldü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağırsağından 27 santimlik parazit çıktı!
Bağırsağından 27 santimlik parazit çıktı!
Çin'de 1 milyar tonluk petrol rezervi bulundu
Çin'de 1 milyar tonluk petrol rezervi bulundu
Yemen eski lideri Salih'in cenazesi Husilerin elinde
Yemen eski lideri Salih'in cenazesi Husilerin elinde

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim