Boko Haram saldırılarında ölü sayısı artıyor

Örgüt tarafından 2016 yılında düzenlenen 57 saldırıda 379 kişi hayatını kaybederken bu rakam 2017'de neredeyse iki katına çıkarak 722'ye ulaştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından Aralık 2015'te Boko Haram örgütünün "yenilgiye uğratıldığı" açıklamasından bu yana örgütün saldırılarında en az bin kişi hayatını kaybetti.

İstatistiklere göre örgüt tarafından son iki yılda yapılan 181 saldırıda bin 101 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 200 kişi yaralandı.

Saldırılar daha çok ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Borno, Yobe ve Adamawa eyaletlerinde yoğunlaşırken ordu tarafından düzenlenen operasyonlarda son iki yılda 602 örgüt üyesi öldürüldü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı.