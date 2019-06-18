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Bölgede gerilim dinmiyor: ABD’den yeni fotoğraflar

ABD, Umman Körfezi'nde 13 Haziran'da iki tankere yönelik gerçekleştirilen saldırılarla ilgili yeni fotoğraflar yayınlandı.

18 Haziran 2019 Salı 09:51
Bölgede gerilim dinmiyor: ABD’den yeni fotoğraflar

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın Ortadoğu’ya 1000 asker gönderileceğini duyurmasından çok kısa süre önce Amerikan Donanması ‘Kokura Courageous’ adlı Japon tankerine yaklaşan İran askerlerini yansıttığı iddiasıyla yeni görseller yayınladı.

FOTO: EPA/ ABD Savunma Bakanlığı, tankerden sökülen limpet mayınından arta kalan bir parça olduğu iddiasıyla bu görseli yayınladı.

ABD Donanması’na ait MH-60R tipi bir helikopterden çekildiği öne sürülen görüntülerde, İran Devrim Muhafızları’na mensup olduğu iddia edilen denizciler, bir botla yaklaşarak tankerin gövdesinden infilak etmeyen mayınları söküyor.

Amerikan yönetimi, 14 Haziran’da da benzer görüntüler yayınlamıştı.

Washington, Umman Körfezi’nde gerçekleştirilen saldırıların sorumlusu olarak İran’ı gösteriyor. Tahran ise iddiaları kesin dille yalanlıyor.

Amerikan yayın kuruluşu CNN, bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Iran’ın tankerleri vurmadan önce bölgede uçan ABD’ye ait bir insansız hava aracına füze fırlattığını da öne sürmüştü.

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Öte yandan, ABD Donaması’nın İran askerlerini yansıttığı iddiasıyla fotoğraf yayınlamasının ardından Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Körfez’deki son gelişmeler üzerine Ortadoğu’ya 1000 asker sevk edileceğini açıkladı.

Shanahan, yaptığı yazılı açıklamada, “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) ek kuvvet talebine karşılık olarak, Genelkurmay ve Beyaz Saray ile danışarak, Ortadoğu’daki hava, deniz ve kara tehditlerine karşı savunma amaçlı yaklaşık bin asker sevk edilmesi yetkisi verdim” ifadelerini kullandı.

ABD’NİN KARARI SONRASI TANSİYON YÜKSELDİ

Tahran ile Washington arasındaki tansiyon, ABD’nin 2015’te imzalanan çok uluslu nükleer anlaşmadan çekilme kararı almasının ardından artmıştı.

Beyaz Saray, kararın ardından İran’a yeni yaptırımlar getirmiş, Ortadoğu’daki varlığını artırmış ve İran Devrim Muhafızları’nı ‘terör örgütü’ listesine almıştı.

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ABD
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