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Bolivya'da Morales ilk turda seçilemedi

Oyların yüzde 45'ini alan Morales ilk turda seçilmeyi başaramadı.

21 Ekim 2019 Pazartesi 11:04
Bolivya'da Morales ilk turda seçilemedi

Bolivya Seçim Mahkemesi’nin (TEB) yüzde 83'ü açılan sandıklardan yayınladığı ön sonuçlara göre, Devlet Başkanı Evo Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS-IPSP) oyların yüzde 45.28'ini alırken, en yakın rakibi Carlos Mesa'nın liderliğindeki Solun Devrimci Cephesi Partisi’nin (FRI) oy oranı yüzde 38.16 oldu.

Mesa'yı, Güney Kore doğumlu Evanjelik papaz Chi Hyun Chung'un başkanı olduğu Hristiyan Demokrat Parti yüzde 8.77 oy oranıyla takip ederken, Oscar Ortiz'in liderliğindeki Bolivya Hayır Diyor koalisyonu ise yüzde 4.41 oy aldı. Başkanlık için yarışan diğer 3 adayın oy oranlarının toplamı ise yüzde 3.37 oldu.

Bu arada, henüz açılmayan sandıkların çoğunlukla kırsal bölgelerde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Seçimler bu şekilde sonuçlanırsa Bolivya'yı 2020 ila 2025 yılları arasında yönetecek devlet başkanını, 15 aralıkta düzenlenmesi planlanan ikinci tur seçimleri belirleyecek.

MORALES KIRSAL KESİMİN OYUNA GÜVENİYOR

Bolivya Devlet Başkanı Morales, ilk sonuçların açıklanmasının ardından, "İlk sonuçları anlıyoruz ve her zaman olduğu gibi kırsal kesimin oyuna güveniyoruz. 2002'deki seçimleri hatırlayın, bazı bölgelerde kaybetmiştik ancak sonra kazandık. Bu yüzden son sandık açılana kadar bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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