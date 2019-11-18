Bolivya'da şiddet olayları sürüyor: 23 ölü, 715 yaralı

Bolivya'da 20 Ekim'deki seçimlerin ardından başlayan şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'daki şiddet olaylarında ölü sayısı arttı.

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu (IACHR) ve ülkede insan hakları ihlalleri konusunda çalışma yürüten resmi denetçi Defensoria del Pueblo'nun sosyal medya hesaplarında paylaşılan verilere göre, Bolivya'nın birçok bölgesinde süren şiddet olaylarında 20 Ekim-16 Kasım tarihlerinde 23 kişi hayatını kaybetti. 8'i gazeteci, 56'sı polis, 715 kişinin yaralandığı olaylarda, 1112 kişi gözaltına alındı, 50 kişi tutuklandı.

BOLİVYA LİDERİ MORALES İSTİFA ETTİ

Bolivya'da 14 yıldır ülkeyi başarıyla yöneten ve dördüncü defa seçimi kazanan devlet başkanı Evo Morales geçtiğimiz hafta zorla istifa ettirildi. 'Seçimlerde hile var' diye sokağa dökülen halka, ordu ve polis de destek verdi. Genelkurmay başkanının 'istifa et' baskısıyla Morales görevi bıraktığını açıkladı.

BİR ÇOK ÜLKE DARBENİN ARKASINDA "ABD VAR" DEDİ

Ülkesindeki fakirliği yüzde 65'lerden yüzde 30'lara çekerek 3 milyon Bolivyalıyı fakirlikten orta gelir grubuna taşıyan, işsizliği yüzde 3.8'e, enflasyonu yüzde 2.1'e getirerek ülkeyi başarıyla yöneten Morales, ülkesindeki zengin yer altı kaynaklarının kurbanı oldu. Morales istifasının ardından Meksika'ya iltica etti. Zira Morales göreve gelmesinden kısa süre sonra 2006'da ülkenin doğalgaz ve petrolünü millileştirdi. Bazı yabancı şirketlerle, ülkesinin lehine yeniden pazarlığa oturdu ve 2007'de İsviçrelilerin elindeki bir maden kompleksini, 2008'de de İtalyanların elindeki telekomünikasyon şirketini millileştirdi.

BOLİVYA LİTYUM REZERVİNİN YÜZDE 60’INA SAHİP

Ülke gelirlerinin yüzde 60'ı doğalgaz ve petrolden oluşan Bolivya'da Morales, yer altındaki petrolü çıkarmakta kararlıydı. Venezuela'dan sonra Latin Amerika'da en fazla doğalgaz rezervine sahip olan ülkede son yıllarda petrol arama faaliyetleri artırılmıştı. Sadece bu sene 15 keşif kuyusu açılmıştı. Ülkede ayrıca stratejik bir maden daha bulunuyor; lityum. Elektrik bataryalarının temel hammaddesi olan lityumun dünyadaki rezervinin yüzde 60'u Bolivya'da bulunuyor.

DARBENİN ASIL NEDENİ LİTYUM KAYNAKLARI MI?

Peki, ABD'nin derdi Bolivya'daki lityum kaynakları mı? Bu sorunun yanıtını ise lityumun faydaları veriyor. Pillerin güçlendirilmesinde, depresyon hastalıklarının tedavisi gibi faydası bulunan lityumun sayısız faydası bulunuyor.