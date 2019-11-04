Bolivya muhalefeti hükümete karşı ordudan destek istiyor

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan ve Morales'in kazandığı seçimlerin ardından muhaliflerin hile iddiası ile başlattığı protesto ve şiddet eylemleri ile iddiaların incelenmesi için Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) tarafından gerçekleştirilen denetimler ve Morales taraftarlarının destek gösterileri sürüyor.

Ülke basınındaki haberlere göre son iki günü sakin geçen gösterilerde muhalifler orduya, kendilerini darbe girişiminde bulunmakla suçlayan Devlet Başkanı Morales'i haklı çıkaracak şekilde, destek çağrısı yaptı.

Seçimleri kaybeden muhalif aday Carlos Mesa'dan bağımsız örgütlenen ve protestolarının birçoğu şiddet olaylarına dönüşen aşırı sağcı Sivil Komitelerin Santa Cruz kentindeki lideri Luis Fernando Camacho, yüzde 47,8'le seçimleri kazanan Devlet Başkanı Morales'e istifa etmesi için 48 saat süre tanıdıklarını duyurdu.

Seçimlerin tamamen iptal edilmesini isteyen ve Morales'in istifa etmemesi durumunda önemli adımlar atacaklarını belirten Camacho, yaptıklarının "bir hükümet devirme girişimi değil bir ulusu özgürleştime" olduğunu iddia etti.

Camacho ayrıca Bolivya ordusuna kendilerini destekleme çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı Camacho birkaç gün önce de geçmişte Kolombiya'yı kana bulayan uyuştucu baronu Pablo Escobar'ın yaptığı gibi liste oluştumaları ve bu listeye hükümetin yanında yer alanları kaydetmeleri gerektiğini ifade ederek tepki çekmişti.

MORALES, SENDİKA VE STK'LARLA DURUMU DEĞERLENDİRİYOR

Bolivya'daki meşru hükümete karşı bir darbe girişimi düzenlendiğini sık sık tekrar eden Morales ise muhaliflerin son hamlesi karşısında destekçilerini harekete geçmeye çağırdı.

Bir radyo programında konuşan Morales, muhaliflerin ilk günler seçimlerde hile iddialarına sarılarak ikinci tur istediklerini şimdilerde ise sadece kendisinin istifa etmesini ve seçimlerin komple iptal edilmesini hedeflediklerine dikkati çekti.

Aşırı sağcı grupların son çağrısı karşısında madenciler ve işçi sendikalarının yanı sıra yerliler ve köylülerle temasa geçilerek durumun değerlendirildiğini anlatan Morales bu grupların başkent La Paz'daki hükümet sarayı Casa Grande del Pueblo ve ülkedeki diğer önemli merkezlerde nöbet tutacağını duyurdu.

OAS DENETİMİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan ülkede Morales’in talebi ile başlayan OAS'nin seçim denetimi ise devam ediyor.

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen seçimleri Devlet Başkanı Morales yüzde 47,8 ile ilk turda kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Mesa ise yüzde 36,51'de kalmıştı.

Ülkedeki yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu sonuçların çıkmaması durumunda seçimler en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.