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Bolivya’da seçim sonrası çıkan protesto ve şiddet olaylarında 5 kişi öldü

Bolivya’nın farklı bölgelerinde devam eden protesto ve şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetti.

16 Kasım 2019 Cumartesi 10:30
Bolivya’da seçim sonrası çıkan protesto ve şiddet olaylarında 5 kişi öldü

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales’in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez’in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya’da gösteriler ve şiddet olayları sürüyor.

Ülke basınındaki haberlere göre Cochabamba vilayetine bağlı Sacaba’da, polis ve Morales destekçisi koka üreticisi köylüler arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Ülkede insan hakları ihlalleri konusunda çalışma yürüten resmi denetçi Defensoria del Pueblo, olaylarda ateşli silahla vurulan 5 göstericinin öldüğünü, 10’dan fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

u olayla birlikte, Bolivya’da 400’den fazla kişinin yaralandığı şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 14’e yükselmiş oldu.

Birkaç gün önce garnizon komutanlığının yakıldığı Sacaba’da polis, önceki gün operasyona başlamıştı.

Morales destekçilerinin başkent La Paz’da düzenlediği gösteri ise müdahale ve gözaltılarla sona erdi.

Çoğunluğu yerliler ve köylülerden oluşan binlerce Bolivyalının katıldığı yürüyüş, başkentin bitişiğindeki şehir El Alto’dan başladı. Birkaç gündür yoğun katılımların gözlendiği yürüyüş öncesi polis ve asker, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Anez’in geçici devlet başkanlığına getirilmesine itiraz eden grup, sloganlarında, seçimi kaybeden muhalif aday Carlos Mesa ile sağcı muhalif Luis Fernando Camacho’yu hedef aldı.

TRT/..

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Anahtar Kelimeler:
BolivyaHaberSeçim
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