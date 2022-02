Bombardıman 16 Şubat'ta!

Rusya-Ukrayna gerilimi giderek tırmanıyor. Dün ABD ve Rusya'dan art arda yapılan açıklamalar sonrası tüm dünya, savaşın her an başlayabileceği endişesine kapıldı. ABD'nin 'işgal her an başlayabilir' açıklamasına Rusya'dan yayınlama gelse de Alman medyası savaş için 16 Şubat'ı yazdı. Haberde Putin'in kararlı olduğu belirtilirken, 4 gün sonra harekatın başlayacağı iddia edildi. İşte Rusya-Ukrayna geriliminde tüm detaylar...