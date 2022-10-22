Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
Makatından uyuşturucu çıktı
Makatından uyuşturucu çıktı
Mahkemede kan kokusu!
Mahkemede kan kokusu!
Cengiz Deniz teslim oldu
Cengiz Deniz teslim oldu
banner107

Boris Johnson başbakanlık koltuğuna geçmek için harekete geçti

Temmuz ayında istifa etmek zorunda kalan Boris Johnson yeniden başbakanlık koltuğuna geçmek için harekete geçti. Johnson, Karayipler'deki tatilini bitirerek ülkeye döndü.

22 Ekim 2022 Cumartesi 17:51
24 Okunma
Boris Johnson başbakanlık koltuğuna geçmek için harekete geçti



İngiltere'de Başbakan Liz Truss koltukta altı hafta kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde istifasını açıkladı.

Liz Truss'tan önceki başbakan Boris Johnson bu haberi duyunca harekete geçti. Yeniden koltuğa oturmak isteyen Johnson, Karayipler'deki tatilini yarıda keserek İngiltere'ye döndü.

İngiliz medya kuruluşu Sky News, Boris Johnson'ın uçakta çekilmiş fotoğrafına ulaştı.

Ancak Boris Johnson henüz adaylığını açıklamadı. İngiliz basınına göre eski Savunma Bakanı Ben Wallece, İş Dünyasından Sorumlu Bakan Jacob Rees-Mogg ve koltuğa alışamadan istifa eden Liz Truss, Boris Johnson'ı destekleyen isimler arasında.

EN BÜYÜK RAKİBİ ESKİ BAKANI

Boris Johnson'ın en büyük rakibi Hindistan kökenli Rishi Sunak. İkili daha önce Boris'in başbakanlığı döneminde birlikte çalışmıştı. Rishi Sunak, Johnson'ın kabinesinde Hazine Bakanı olarak görev yaptı.

Boris Johnson'ın istifasına giden süreçte fitili ateşleyenlerin başında Rishi Sunak geliyordu. Nitekim Sunak, Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışını uzun süre önde götüren isimler arasındaydı ancak yarışı Liz Truss kazanmıştı.

Muhafazakar Parti Meclis Grubu Başkanı Penny Mordaunt liderlik yarışında adı geçen diğer isimler. Mordaunt adaylığını resmen ilk açıklayan isim oldu.

YENİ BAŞBAKAN NASIL SEÇİLECEK?

Muhafazakar Parti'nin 1922 Komisyonu, yeni başbakan için şartları açıkladı. Aday isimlerin 24 Ekim Pazartesi 14.00'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Ancak aday olmak isteyenler en az 100 milletvekilinin desteğini almak zorunda. Muhafazakar Parti'nin toplamda 357 milletvekili olduğu düşünüldüğünde en fazla üç adayın çıkacağı anlaşılıyor.

Eğer sadece tek bir aday 100 milletvekilinin desteğini alırsa ve diğer adaylar bu sayıyı yakalayamazsa o zaman desteği alan kişi direkt Muhafazakar Parti'nin ve İngiltere'nin yeni lideri olacak.

Birden fazla aday varsa pazartesi günü parti içinde seçimler yapılacak ve gece olmadan İngiltere'nin yeni başbakanı belirlenmiş olacak. 

BORİS JOHNSON NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

Başbakanın sonunu parti skandalları ve İngiltere'de giderek artan hayat pahalılığı beraberinde vergi artışını getirdi. Ülkede yoğun Covid-19 önlemlerinin uygulandığı sırada Boris Johnson'ın kendi koyduğu tedbirleri hiçe sayarak partiler verdiği ortaya çıkmıştı. Bu durum Jonhson üzerinde siyasi baskı oluşmasına neden olmuştu.

Boris Johnson Haziran başında partisinden güven oyu almıştı ama sadece Muhafazakar Parti'nin yüzde 60'ını toplayabilmişti.

Temmuzun ilk haftasında ise Rishi Sunak ve Sajid Javid eş zamanlı olarak istifalarını sunmuştu. Ardından hükümette bir istifa dalgası başlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Boris JohnsonBaşkanlıkYarış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da çevreci göstericiler otomobil fuarındaki araçlara ellerini yapıştırdı
Fransa'da çevreci göstericiler otomobil fuarındaki araçlara ellerini yapıştırdı
“Bomba şakası” sefer iptal ettirdi
“Bomba şakası” sefer iptal ettirdi
Köklü firmalar tek tek iflaslarını duyuruyor
Köklü firmalar tek tek iflaslarını duyuruyor










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim