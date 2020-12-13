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Boris Johnson'dan 'anlaşmasız Brexit'e hazır olun' çağrısı

İngiltere Başbakanı Johnson, İngiltere ve AB ticaret anlaşması müzakerelerinde bir uzlaşıya varamadığını belirterek, halkın 31 Aralık'ta anlaşmasız bir ayrılığa hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

13 Aralık 2020 Pazar 23:43
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Boris Johnson'dan 'anlaşmasız Brexit'e hazır olun' çağrısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün süresi dolan AB ile yürütülen müzakerelerin uzatılması kararının ardından bir açıklama yaptı.

"İngiltere kesinlikle konuşuyor"

Bazı önemli konularda anlaşmaya varmaya hala çok uzak olduklarını kaydeden Johnson, "Ancak hayatın olduğu yerde umut varsa neler yapabileceğimizi görmek için konuşmaya devam edeceğiz. İngiltere kesinlikle konuşuyor. Şimdi tekrar etmem gereken en olası şey, elbette Dünya Ticaret Örgütü şartlarında, Avustralya şartlarında bir ayrılık için hazırlanmamız gerektiğidir" dedi.

Konuşmaktan ve ilerleme kaydetmekten her zaman mutluluk duyacaklarını vurgulayan Johnson, AB'nin de bunu istemesi durumunda bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

"Çözüm gerekirse hazırız"

Sık sık Dünya Ticaret Örgütü koşullarında bir ayrılığa hazırlanmaları gerektiğini yineleyen Johnson, "Varmak istediğimiz yer burası değil ama böyle bir çözüm gerekiyorsa İngiltere buna fazlasıyla hazırlıklı" dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, müzakerelerin 13 Aralık pazar gününe kadar sürdürülmesinde anlaşmış ve bu tarihte kesin bir karar alınacağı açıklanmıştı.

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