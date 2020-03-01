Boris Johnson ile Carrie Symonds nişanlandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Carrie Symonds nişanlandı, çift yaza bebek bekliyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Carrie Symonds'la nişanlandı. Çift, yaz aylarında bebek beklediklerini açıkladı.

Boris Johnson ve Carrie Symonds'ın sözcüsü, çiftin, nişanlandıklarını ve bebek sahibi olacaklarını duyurdukları için "çok memnun" olduklarını söyledi.

BORİS JOHNSON 55, CARRIE SYMONDS 31 YAŞINDA

Boris Johnson'ın Temmuz ayında iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçilmesi ve İngiltere Başbakanı olması sonrası Başbakanlık Konuta'na taşınan ikili, evlenmeden konuta geçen ilk çift olmuştu.

Carrie Symonds, İngiltere'de son 173 yılda bir başbakanın en genç partneriydi.

Symonds, Muhafazakar Parti'nin eski iletişim sorumlusuydu. Çiftin beraber oldukları yönündeki haberler İngiltere medyasında ilk kez 2019 başında çıkmıştı.

Boris Johnson'ın daha önceki iki evliliğinden ve ilişkilerinden beş ya da altı çocuğu bulunuyor.

İLİŞKİ ORTAYA ÇIKINCA BOŞANMA KARARINI AÇIKLAMIŞTI

Boris Johnson ile Muhafazakar parti için danışmanlık yapan Carrie Symonds ilişkisi, 25 yıllık eşiyle boşanma kararı aldığı 2018 Eylül ayı başında ortaya çıkmıştı.

Boris Johnson ve 25 yıllık eşi Marina Wheeler önceki yıl ortalarında boşanma kararı aldıklarını, “Birkaç ay önce, 25 yılın ardından ayrılmamızın ikimiz için de iyi olacağına karar verdik. Dört çocuğumuzu arkadaşlar olarak desteklemeye devam edeceğiz” sözleriyle açıklamışlardı.

Aynı dönemde İngiltere medyasında, Johnson’ın Muhafazakar Parti’ye danışmanlık yapan Carrie Symonds’la ilişkisi olduğu haberleri yer almıştı.

Johnson’ın büyük kızından yalnızca 5 yaş büyük olan ve aralarında 24 yaş fark bulunan, ikilinin Şubat 2018’den bu yana yakınlaştığı biliniyor.

İngiltere'de 150 yıl boyunca Başbakan, bu görevdeyken yeniden baba olmamıştı.

Bu dönem Tony Blair'in 2000 yılında İngiltere Başbakanıyken oğlu Leo'nun doğması ve baba olmasıyla son bulmuştu.

David Cameron da İngiltere Başbakanıyken baba olmuştu.