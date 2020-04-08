Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Boris Johnson'ın durumu 'stabil'

Koronavirüse (COVID-19) yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johson'ın sağlık durumunun 'stabil' olduğu bildirildi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 10:34
1089 Okunma
Boris Johnson'ın durumu 'stabil'

Konuya ilişkin açıklama İngitere Sağlık Bakanlığından yapıldı.

Açıklamada, Başbakan Johson için 'durumu stabil' ve 'neşesi yerinde' ifadeleri kullanıldı.

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan COVID-19 testi pozitif çıkmıştı.

O tarihten beri kendisini izole eden 55 yaşındaki Johson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." demişti.

Johnson, durumu düzelmeyince pazar akşamı hastaneye kaldırılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsBoris JohsonCovid-19İngitere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB ülkeleri COVID-19 ekonomi programında anlaşamadı
AB ülkeleri COVID-19 ekonomi programında anlaşamadı
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 907’ye yükseldi
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 907’ye yükseldi
DSÖ’den uyarı: Tedbirleri erken kaldırmayın, başa döneriz
DSÖ’den uyarı: Tedbirleri erken kaldırmayın, başa döneriz
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim