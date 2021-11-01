Künye
Kıbrıs 22
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
banner107

Boris Johnson'ın kardeşi: Büyük büyükannemiz Türk bir tüccara köle olarak satılmış

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un ablası, gazeteci Rachel Johnson, büyük büyükannesinin Çerkes sürgününde Türk bir tüccara köle olarak satıldığını ortaya çıkardı.

01 Kasım 2021 Pazartesi 18:38
73 Okunma
Boris Johnson'ın kardeşi: Büyük büyükannemiz Türk bir tüccara köle olarak satılmış
banner108

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un ablası olan gazeteci Rachel Johnson, büyük büyükannelerinin Çerkes sürgünü sırasında Türk bir tüccara köle olarak satıldığını, fakat bu duruma üzülmediğini ve bulundukları yere bu sayede geldiklerini duyurdu.

Boris Johnson'un ablası Rachel, aile geçmişini ortaya çıkardı.

Çerkeslerin sürgün edilmesinden sonra atalarının Türkiye'ye sığındığı bilgisini veren Rachel Johnson, büyük büyükannesi Hanife Feride'nin İstanbul'da Ahmet Hamdi'ye köle olarak satıldığını belirtti.

Rachel Johnson'a göre, Hanife Feride satıldığında henüz 13 yaşındaydı.

Bulgularını The Times gazetesinde kaleme aldığı yazıda açıklayan Rachel Johnson, evliliğin büyük büyükannesinin 'bahtını açtığını', 'büyük torununun dünya lideri olduğunu' ve karşılaştıklarına üzülmediğini dile getirdi.

Rachel Johnson, büyük büyükannesinin İstanbul'da babası tarafından zengin bir tüccara satıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Çerkes bir ailenin Karadeniz kıyısındaki yoksul bir köyde kalmasından ziyade kızını İstanbul’da zengin bir tüccarla evlendirmesi onların bugünkü konumlarına ulaşmaları yönünden epey önemli. Yani Karadeniz kıyısında yoksul bir köyde kalmadıkları için niye ağlayım ki? Torunu, gelecekte dünya lideri olacak bir siyasetçiyi dünyaya getirdi."

47 yaşındaki İngiltere Başbakanı Johnson Türk kökeniyle de biliniyor. Johnson, Damat Ferit Paşa hükümetinde İçişleri Bakanlığı yapan Ali Kemal Bey'in torununun oğlu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Portredeki kadın karşısına çıktı
Portredeki kadın karşısına çıktı
Kamerası yanlışlıkla açılan profesörün dersi küvetten işlediği ortaya çıktı
Kamerası yanlışlıkla açılan profesörün dersi küvetten işlediği ortaya çıktı
Acı aile ölen bebeklerini tabutunda bulamadılar
Acı aile ölen bebeklerini tabutunda bulamadılar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim