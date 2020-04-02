Boris Johnson'ın korona fiyaskosunda yeni perde: İthal edilecek test kitleri virüslü çıktı

İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda'dan oluşan Britanya'da Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson'ın yüzüne gözüne bulaştırdığı koronavirüs politikalarına bir yenisi eklendi.

'Britanya çapındaki laboratuvarlara gecikme olacağı iletildi'

Daily Telegraph gazetesine göre, Boris Johnson hükümetinin kitlesel koronavirüs testi yapma kapasitesini artırma çabasına girip yurtdışından sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştığı ortaya çıktı.

Gönderilmeden evvel koronavirüs test kiti bileşenlerinde yapılan incelemelerde virüs izleri saptanması üzerine, Britanya çapındaki laboratuvarlara gecikme olacağı iletildi.

Muhafazakar Parti yandaşı Telegraph'ın haberi, Britanya'da test yapmakta koronavirüsle mücadeleye hazırlıksız yakalanan bir diğer ülke olan ABD'den bile geride kalınmasının çok yoğun şekilde sorgulandığı döneme denk geldi.

Nisan sonunda günde 100 bin test hedefi

Boris Johnson hükümeti, test kiti üretimini artırmak için özel şirketlerle anlaşmıştı ve birkaç hafta içinde kitlesel testlere geçme hesabı içindeydi.

Ancak habere göre Lüksemburg- merkezli imalatçı Eurofins, temel bileşenlere virüs bulaştığı için teslimatın gecikeceğini Londra'ya bildirdi.

Başbakan Johnson gibi koronavirüse yakalanmış olan Sağlık Bakanı Matt Hancock ise nisan ayının sonunda günde 100 bin test yapma hedefini koyduğunu resmen açıkladı.

Tabipler Birliği'nden hastanelerin kapasitelerinin aşması durumunda neler yapılacağına dair kılavuz

Britanya Tabipler Birliği (BMA) ise hastanelerin kapasitelerinin aşılması durumunda neler yapılacağını içeren bir kılavuz yayımladı.

Kılavuzun, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yeni vakalarla baş edemeyecek seviyeye gelirse sağlık çalışanlarını karşı karşıya gelecekleri zorlu etik sorunlara hazırlamayı amaçladığı dile getirildi.

Buna göre, o durumda sağlık çalışanları 'hayati kararlar' almaya zorlanacak.

Solunum cihazları yetmediğinde alınacak etik kararlar

240 bin üyeli BMA, üyelerine, hayat kurtarabilecek solunum cihazları yetmediğinde, sınırlı sayıdaki cihazı nasıl kullanmaları gerektiği konusunda öneriler getirdi.

Herkese yetecek solunum cihazı bulunmayan noktaya ulaşıldığında bazı etik açmazlarla yüzyüze gelecek sağlık çalışanları, tercihler yapmalarının gerekeceği konusunda uyarıldı.

Ölme ihtimali yüksek hastalardan alınıp yaşama şansı yüksek olanlara takılabilir

Buna göre kriz tepe noktasına ulaştığı ve donanımın çok yetersiz kaldığı bir senaryoda, çok sayıda hastaya gereken her müdahale yapılamayacak. Önerilen, durumu stabil, hatta olumluya doğru gidiyor bile olsa, solunum cihazı tercihinin yaşama olasılığı daha güçlü olan hastadan yana yapılması.

BMA, bu durumda cihazların daha yaşlı ve kronik hastalıkları olanlar yerine daha genç ve genel olarak daha sağlıklı kişileri kurtarmak için kullanılması gerekebileceğini söyledi.

'Bazı hastalardan tedavi imkanlarını geri çekmek zorunda kalabilirsiniz'

Kılavuzda "Sağlık çalışanları, hayatta kalma olasılığı daha yüksek hastaların tedavisinin sağlanması için bazı hastalardan tedavi imkanlarını geri çekmek zorunda kalabilir" ifadesi kullanıldı.

İyileşmekte olan hastaların bile solunum cihazı alınabilecek

Belgede, bunun durumu stabil, hatta iyileşmekte olan, ancak genel durumu aynı cihaza ihtiyaç duyan diğer bir hastadan daha kötü olan kişiler için de geçerli olabileceği belirtildi.

Sağlık, telekom, temel hizmetler alanlarında çalışan hastalara öncelik

Doktorların salgın nedeniyle yüzyüze gelebilecekleri başka etik tercihler de sıralandı. Örneğin yatak sıkıntısı başgösterdiğinde sağlık, telekom, temel hizmetler alanlarında çalışan hastalara öncelik tanınmasının söz konusu olabileceği kaydedildi.

Yaş eşiği belirtilmedi

Hastanelerin yoğun bakım kapasitesinin sınırlı olduğu düşünüldüğünde doktorların bazı hastalara özellikle de yaşlı ve kronik hastalıkları olan hastalara yer vermeyi reddetmesinin kaçınılmaz olabileceğini ifade eden kılavuzda, 'yaşlı' hasta tanımında bir yaş eşiği belirtilmedi.

Kronik hastalıkların ne olduğu sayılmadı

Kronik hastalıklar da tek tek sayılmıyor, ama şimdiye kadarki açıklamalara bakılırsa bunların kalp ve böbrek hastalıkları, diyabet, solunum yolları ve akciğer hastalıkları olması muhtemel. Britanya'da bu hastalıklardan en az biri her dört kişiden birinde görülüyor.

BMA Tıp Etiği Komitesi Başkanı Dr. John Chisholm, 'zor kararların öfkeye neden olabileceğini bildiklerini' vurgulayarak, "Kimse bu kararları vermek istemiyor, ancak kapasitenin aşılması durumunda bu kararların alınması gerekiyor" dedi.

Gelecek hafta sadece yeni 30 solunum cihazı hazır olacak

Halihazırda 8 bin solunum cihazı bulunan ülkede minimum 30 bin solunum cihazına ihtiyaç duyuluyor. Ancak gelecek hafta sadece 30 adet cihaz teslim edilecek olması endişelere yol açıyor.