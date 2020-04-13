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Boris Johnson'ın koronavirüs testi negatif çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a hastaneden taburcu olmadan önce yapılan koronavirüs testinin negatif olduğu açıklandı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 16:07
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Boris Johnson'ın koronavirüs testi negatif çıktı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Başbakanlık Sözcüsü, Johnson'a hastaneden taburcu olmadan koronavirüs testi yapıldığını ve test sonucunun negatif olduğunu açıkladı.

Boris Johnson'ın, 27 Mart'ta yapılan COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. O tarihten itibaren kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Durumu düzelmeyen, ateş ve öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine de ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Üç gün yoğun bakımda kalan Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığı ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti.     

Anahtar Kelimeler:
Boris JohnsonKoronavirüsCovid-19
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