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Boris Johnson'ın sağlık sistemi, tıbbi fetiş firmasının kıyafetlerine muhtaç kaldı

Britanya'da elindeki tek kullanımlık tıbbi kıyafetleri Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) bağışladığını açıklayan fetiş firması, bizzat NHS'nin kendileriyle temasa geçtiğini ve stoklardaki koruyucu kıyafet ile ekipmanlarına talip olduğunu ifşa etti.

30 Mart 2020 Pazartesi 18:47
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Boris Johnson'ın sağlık sistemi, tıbbi fetiş firmasının kıyafetlerine muhtaç kaldı

Dünya çapında sağlık çalışanları korona pandemisiyle baş etme çabası sırasında tıbbi ekipman eksikliğiyle boğuşurken, Britanya merkezli bir fetiş firması, elindeki tek kullanımlık tıbbi kıyafetleri Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) hediye etti.

Tıbbi fetişin İngilizce kısaltması olan MedFet isimli firma, Twitter'dan tıbbi kıyafetleri NHS'ye bağışladığını duyururken, yıllardır kemer sıkma önlemleriyle kolu kanadı kırılmış sağlık sisteminin pandemiyle mücadeleye hazırlanmak için aralık ayından beri vakti olmasına rağmen en temel koruyuculardan bile mahrum bırakıldığını ortaya koydu.

Başta herkesin koronavirüse yakalanmasıyla sürü bağışıklığı elde edilmesi politikası uygulayan Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson, mart başındaki hastane ziyaretinde herkesle el sıkıştığını gururla açıklamış, ay ortasında "Daha birçok aile, vadeleri dolmadan sevdiklerini kaybedecek" diye konuşmuştu.

Ama artan vaka ve can kaybı sayısı karşısında çark eden Johnson, 27 Mart'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bugün de fantazi meraklılarına hitap eden tıbbi fetiş firması, NHS'nin bütün ihtiyaçlarının karşılandığına dair kamuoyuna yapılan resmi açıklamalarda yalan söylendiğini belirtti. MedFet, bizzat NHS'nin kendileriyle temasa geçtiğini ve stoklardaki koruyucu kıyafet ile ekipmanlarına talip olduğunu vurguladı. 

"Hükümetten birini NHS'nin ne ihtiyacı varsa karşılandığını söylerken görürseniz, bu YALANdır. Bu hafta NHS'nin ülke çapındaki tedariklerinden sorumlu temsilciler bizimle temasa geçip temel koruyucu kıyafet ve ekipman edinmeye çalıştı" açıklamasını yapan MedFet, tümüyle tıbbi fetiş alanında online satış yapan küçük bir firma. 

Elinde 250'den fazla tıbbi amaçlı kıyafet olduğu anlaşılan fetiş firması, Twitter'da yaptığı ifşaatta "NHS'nin bizimle temasa geçmesi bir şeylerin vahim şekilde yanlış gittiğinin işareti" eleştirisini getirdi.

"Aslında bu tam bir skandal" vurgusu yapan MedFet, şöyle devam etti:

"Hiçbir yanılsamaya kapılmadan, bu, on yıllardır devam eden kronik yetersiz finansman ve kesintilerin sonucudur ki, NHS, bırakın küresel pandemi hücumunu, normal koşullarla bile baş etmekte zorlanan halde bırakılmıştır. Bu böyle olmamalıydı."

"Dolayısıyla tüm bunlar bittikten, doktorlar, hemşireler ve diğer çalışanlar harika bir iş çıkardıktan sonra (verili şartlara rağmen bunu yapacaklarına hiçbir şüphe yok), NHS'yi yetersiz zırhla ve bir eli arkadan bağlanmış vaziyette savaşa gönderenleri asla unutmayalım ve affetmeyelim." 

SPUTNİK

Anahtar Kelimeler:
Boris JohnsonKoronavirüsCoronavirüsİngiltere
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