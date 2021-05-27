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Boris Johnson, Müslüman kadınlara yönelik geçmişteki ifadelerinden ötürü üzgün olduğunu belirtti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Müslüman kadınlara yönelik geçmişte kullandığı ifadelerin neden olduğu incinme ve kırgınlık için üzgün olduğunu dile getirdi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 08:44
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Boris Johnson, Müslüman kadınlara yönelik geçmişteki ifadelerinden ötürü üzgün olduğunu belirtti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Warwick Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Swaran Singh'in başkanlığında yürütülen, Muhafazakar Partide ayrımcılık ve İslam karşıtlığının boyutlarını ortaya koyan soruşturmanın sonuçlarının yer aldığı rapora ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiliz The Telegraph gazetesi için 2018'de kaleme aldığı makalesinde, burka ve peçe giyen Müslüman kadınları "banka soyguncuları" ve "posta kutularına" benzettiği ifadelerine ilişkin Johnson şunları kaydetti:

"Söylediğim şeylere karşı kırgınlık olduğunu biliyorum. İnsanlar benim konumumdaki bir kişinin işleri doğru yapmasını bekliyor ancak gazetecilikte dili özgürce kullanmanız gerekir. Bundan dolayı olan her kırgınlık için açıkçası üzgünüm. Bugün geçmiş yazılarımdaki rahatsız edici dilin bir kısmını kullanır mıydım? Artık başbakan olduğuma göre kullanmam"

Öte yandan, Johnson kaleme aldığı makalenin, Müslüman bir kadının giydiğini seçme hakkının liberal bir savunması olduğunu öne sürdü.
Irkçılık karşıtı Hope Not Hate adlı grup, Johnson'ın açıklamalarını "samimiyetsiz ve yapmacık" olarak niteledi.

MUHAFAZAKAR PARTİNİN İSLAM KARŞITI VE AYRIMCI TUTUMLARI RAPORLANDI

Ülkede yürütülen bir soruşturmada iktidardaki Muhafazakar Partide ayrımcılık ve İslam karşıtlığının boyutları ortaya konuldu.

Singh'in başkanlığında yürütülen soruşturmanın sonuçlarının yer aldığı raporda, 2015-2020 tarihlerinde Muhafazakar Partinin 727 ayrımcılık vakasına ilişkin 1418 şikayeti kayda aldığı, bunların 3'te 2'sinin de İslam karşıtlığıyla ilgili olduğu ve partinin şikayet veri tabanında yer alan olayların dörtte üçünü sosyal medya faaliyetlerinin içerdiği bilgisine yer verildi.

İslam karşıtlığı da dahil olmak üzere ayrımcılık yaptığı suçlamasıyla şikayet edilenlerin 231'ine yaptırım uygulandığı, bunların yüzde 50’sinin partiden uzaklaştırıldığı ve yüzde 29’unun da ihraç edildiği belirtilen raporda, 481 olay hakkında da delil yetersizliği nedeniyle işlem yapılmadığı aktarıldı.

Raporda, "İslam karşıtı düşünce parti içinde bir sorun olmaya devam ediyor. Bu, partiye zarar veriyor ve toplumun önemli bir bölümünü yabancılaştırıyor" ifadesine yer verildi.

Rapor, Johnson’ın burka ve peçe giyen Müslüman kadınları "banka soyguncuları" ve "posta kutularına" benzetmesinin, liderliğini yaptığı Muhafazakar Partinin "Müslümanlara karşı duyarsız olduğu izlenimini" artırdığını da ortaya koydu.

Johnson, 2018’de İngiliz The Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalesinde, "Bana burkanın baskıcı olduğunu söylerseniz, o zaman size katılırım. Kadınların yüzlerini örtmesini beklemenin tuhaf ve zorbalık olduğunu söylerseniz, buna da kesinlikle katılıyorum. Daha ileri gidecek olursam insanların 'mektup kutuları gibi' etrafta dolaşmayı seçmelerinin kesinlikle saçma olduğunu söyleyeceğim" ifadesini kullanmıştı.

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