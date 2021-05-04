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Boris Johnson: Önümüzdeki ay sosyal mesafe kalkabilir

Covid-19 ile mücadele kapsamında başarılı bir süreç izleyen Birleşik Krallık’ta geçtiğimiz gün virüs kaynaklı can kaybı sayısı bir olarak açıklandı. Geçtiğimiz ay kafe ve restoranları açarak corona kısıtlamalarını gevşeten İngiltere’de ise Başbakan Boris Johnson, önümüzdeki ay sosyal mesafe kurallarının kaldırılabileceğini belirtti.

04 Mayıs 2021 Salı 14:08
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Boris Johnson: Önümüzdeki ay sosyal mesafe kalkabilir

Aşılamaya en erken başlayan ülke olan ve geçtiğimiz ay kısıtlamaları kaldırarak kafe ve restoranları açan Birleşik Krallık’ta geçtiğimiz gün, bin 649 vaka görülürken Covid-19 sebebiyle bir kişi hayatını kaybetti.

Covid-19 pandemisinin başladığı günden bu yana 127 bin 539 kişinin hayatını kaybettiği Birleşik Krallık’ta yaklaşık 35 milyon kişi en az bir doz aşı olurken toplamda 50 milyon doz aşı uygulandığı bildirildi.

Hartlepool ziyareti sırasında konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "50 milyon aşı yaptık, yetişkin nüfusun dörtte biri iki doz aşı oldu” derken, “Bunun sonuçlarının ortaya çıktığını görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MESAFE ÖNÜMÜZDEKİ AY KALDIRILABİLİR

Başbakan Boris Johnson ayrıca Haziran’da sosyal mesafeyi kaldırabileceklerini açıkladı.

Johnson yaptığı açıklamada, Britanya’da durumun bu şekilde gitmesi halinde Haziran ayının sonlarına doğru 1 metrelik sosyal mesafe kuralının kaldırılabileceğini söyledi.

21 Haziran, sosyal mesafenin sona erebileceği tarih olarak belirlenirken Hartlepool’da konuşan Johnson, "Bence bir metrelik sosyal mesafe kuralının kaldırılması için iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘SEYAHAT SERBESTİSİNDE ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ’

Seyahat serbestisi ile ilgili de konuşan Başbakan Johnson, "17 Mayıs'ta açılış yapmak istiyoruz ancak bu ülkenin insanlarının başka herhangi bir yerden hastalık akışı görmek istediğini sanmıyorum. Kesinlikle istemiyorum. Çok dikkatli olmalıyız" dedi.

Corona virüs kısıtlamalarının hafifletilmesi aşamaları kapsamında İngiltere'deki insanlar için dış ülkelere seyahat yasağının 17 Mayıs'tan itibaren kaldırılması bekleniyor.

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