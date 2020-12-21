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Boris Johnson: Saçlarım için elimden geleni yapıyorum

İngiltere Başbakanı Boris Johnson saçlarının sürekle dağınık olmasıyla ilgili soruya "Saçlarını tarıyorum, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye cevap verdi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 09:11
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Boris Johnson: Saçlarım için elimden geleni yapıyorum

ABD Başkanı Donald Trump'tan sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson da saçlarıyla gündemde.  Johnson'ın Bolton'daki Openzone eğitim tesisi ziyareti esnasında saçlarının hali soruldu. Muhabirlerden biri, soruyu başbakanın saçlarını merak eden annesi adına sorduğunu söyledi.

Muhabir "Saçınız darmadağınık ve annem bunun nedenini merak ediyor" dedi. Johnson "Saçımla ilgili bir şey bu ama size net şekilde söyleyeyim, saçımı tarıyorum" diye cevap verdi.

"Ofisimde tarağım var" diyen başbakan, saçıyla ilgili elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını da vurguladı.

Johnson daha sonra saçının halinden ötürü gazeteciden özür diledi ve "Annene çok mutlu bir Noel için en içten dileklerimi ilet" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ağustosta saçlarına önem verdiğini ancak banyolarda tazyikli su akmadığı için duşta daha fazla vakit geçirmek zorunda kaldığını söyledi. Bunun üzerine ABD Enerji Bakanlığı, duş başlığından akan litre miktarında düzenlemeye gitmeye karar verdi.

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