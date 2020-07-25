Boris Johnson’dan koronavirüs itirafı

Başbakan Boris Johnson BBC’ye verdiği mülakatta itirafta bulundu.

Johnson hükümetin İngiltere'deki salgını "ilk birkaç hafta ve ay" boyunca idrak edemediğini itiraf etti.

Johnson ayrıca, “Bakanlar bazı şeyleri farklı yapabilirlerdi” ifadelerini de kullandı.

İngiltere Başbakanı sonbahar ve kış aylarında vakalarda olası bir artış öncesinde öğrenilecek dersler olduğunu söyledi.

Johnson kış aylarında sağlık hizmetlerinde yaşanabilecek yoğunluğa dikkat çekti.

Halkı grip aşısı olmaya çağırdı. Aşı karşıtlarını ise ‘deli’ olarak niteledi.

Maske takmak zorunlu hale geldi

İngiltere'de kapalı alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Ülkede süpermarketler, kapalı alışveriş merkezleri, istasyonlar, paket servis yapan kafe ve restoranlar, banka ve postaneler gibi alanlara artık maskesiz girilemeyecek.

Maske takmayanlara 100 sterline kadar para cezası kesilebilecek.