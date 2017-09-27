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Boşanmaya dayanamadı, kara mamba ısırığıyla intihar etti

Evdeki siyah mamba cinsi yılanın kendisini ısırmasına izin veren adam ölüm anını kaydetti ve video paylaşım sitelerine yükledi...

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:03


Rusya'da yaşayan bir yılan uzmanı, eşiyle boşandıktan sonra depresyona girdi. Evdeki siyah mamba cinsi yılanın kendisini ısırmasına izin veren Arslan Valeev isimli adam kamera karşısına geçti. Ölüm anını kaydeden adam daha sonra video paylaşım sitelerine yükledi. 31 yaşındaki adam videonun paylaşılmasından sonra hayatını kaybetti.

Rusya, yılan uzmanı Arslan Valeev’in intiharını konuşuyor.

YouTube’a yüklenen bir videoda ortaya çıkan intihar girişiminde 31 yaşındaki adam önce siyah mamba cinsi bir yılanın parmağını ısırmasına izin veriyor.

Sosyal medyada çok meşhur olan çiftin YouTube'da yüzbinlerce takipçisi vardı.

Ölümcül yılanın ısırığı sonrasında eski eşi Ekaterina ‘Katya’ Pyatyzhkina’nın kendisini aramasını isteyen Valeev, kısa süre sonra fenalaştı.

Katya’nın kendisini aldatması sonrasında ünlü yılan uzmanı hayatına son verdi.

Vücudu felç ederek öldüren yılanın ısırığından sonra nefes alıp vermesi hızlanan Valeev’in elleri de tutmuyor. Kısa bir süre sonra gözleri de sonuna kadar açılan ve baygınlık geçiren adam kamera karşısında hayatını kaybediyor. St. Petersburg’da yaşayan Valeev eşi Katya ile çektiği videolarla sosyal medyada biliniyordu. Yüzbinlerce takipçisi olan ikili, Katya’nın Valeev’i aldatması sonrasında boşanmıştı.

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Son Güncelleme: 27.09.2017 10:11
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