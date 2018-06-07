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Bosna Hersek sınır denetimini artırıyor

Bosna Hersek sığınmacılara karşı sınır denetimini güçlendirecek

07 Haziran 2018 Perşembe 10:32
Bosna Hersek sınır denetimini artırıyor

Batı Balkan rotasının kapatılmasının ardından alternatif güzergah arayan sığınmacıların son dönemde en yoğun görüldüğü ülkelerden Bosna Hersek, yasa dışı sığınmacı geçişlerini engellemek için sınırlarındaki denetimi artıracak.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic, düzenlediği basın toplantısında, artan sığınmacı akınına tedbir amacıyla mevcut sınır polisi birliklerine takviye yapılması kararı aldıklarını açıkladı.

Mektic, ülkeye yasa dışı yollardan giren sığınmacı sayısında son bir hafta içinde ciddi bir artış kaydedildiğine işaret ederek, bu nedenle mevcut sınır polisi birliklerine destek amacıyla 75 kişilik takviye yapılacağını söyledi.

Bosna Hersek'e yılbaşından beri 5 bin 664 sığınmacının girdiğini aktaran Mektic, "Bunların 5 bin 65'i sığınma talebinde bulunma niyetinde olduğunu belirtirken, 437 kişi ise resmen sığınma talebinde bulundu. Bu zamana kadar hiçbir sığınmacının talebi onaylanmadı." diye konuştu.

Mektic, sadece geçen hafta sonu ülkeye 350 sığınmacının yeni bir yasa dışı hat üzerinden girdiğini belirterek, sığınmacı akınına karşı mücadele noktasında sınır polisi ve diğer ilgili makamlarla koordineli olarak yürüttükleri çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Güvenlik Bakanı Mektic, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) mevcut sınır polisine 60, Brcko Özerk Bölgesi'nde de 15 kişilik takviye yapılacağını ifade etti.

Batı Balkan rotası olarak da bilinen Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan hattının 9 Mart 2016 tarihinde kapatılmasının ardından yasa dışı yollardan Batı Avrupa ülkelerine ilerlemenin yollarını arayan sığınmacılar, son dönemde Bosna Hersek'e yönelmişti.

Bosna Hersek'te "kalıcı" olmayan sığınmacılar, buradan Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'a yasa dışı geçerek yollarına devam etmeyi hedefliyor. Bosna Hersek'te halen bin 800 civarında sığınmacı olduğu tahmin ediliyor.

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Son Güncelleme: 07.06.2018 10:34
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