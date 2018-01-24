Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119199
ALTIN
162.716
DOLAR
3.7371
STERLİN
5.3037
EURO
4.6287
Çay demir emilimini etkiler mi?
Çay demir emilimini etkiler mi?
Burun tıkanıklığı obezite nedeni
Burun tıkanıklığı obezite nedeni
Kusma nelerin belirtisidir?
Kusma nelerin belirtisidir?
Göz kapağınızda sarkma varsa dikkat!
Göz kapağınızda sarkma varsa dikkat!
Photoshop değil gerçek!
Photoshop değil gerçek!

Botoks yapılan 12 deve, güzellik yarışmasından diskalifiye edildi

Suudi Arabistan'ın Rimah ilinde yapılan 'Kral Abdülaziz Deve Festivali'ne binlerce deve katılıyor.

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:38
Botoks yapılan 12 deve, güzellik yarışmasından diskalifiye edildi
banner10

BBC'nin haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusundaki Rimah'ta 'Kral Abdülaziz Deve Festivali' kapsamındaki güzellik yarışması için binlerce deve sırayua dizildi.

Ancak develerini daha güzel göstermek için sahiplerinin üzerinde botoks kullandığı tespit edilen 12 deve güzellik yarışmasından diskalifiye edildi.

Hakemler develerin hörgüçlerinin ve ağızlarının yapısına ayrıca vücuttaki kas oranlarına da dikkat ediyor.

​Festivalde  güzellik yarışmasının yanı sıra koşu yarışı ve süt tadımı gibi farklı alanlarda da mücadele ediyor.

Yarışmaların sonunda galip gelen devenin sahibine 57 milyon dolar verilecek.

DUDAK, BURUN VE ÇENELERİNE BOTOKS YAPILMIŞ

Deve yetiştiricisi bir aileden gelen Ali el Mazruei The National adlı haber sitesine yaptığı açıklamada develerin dudak, burun hatta çenelerine botoks yapıldığını söyledi.

Mazruei "(Botoks) Başı daha şişkin gösteriyor. Deve geldiğinde de insanlar da 'Bakın ne kadar büyük kafası var. Dudakları ve burnu büyük' yorumları yapıyor" dedi.

Ülkenin sembol hayvanlarından develer için düzenlenen ve 18 yıldır yapılan festival 28 gün sürecek.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
'Berlin Duvarı'nın son orijinal parçası bulundu' iddiası
'Berlin Duvarı'nın son orijinal parçası bulundu' iddiası
Nijerya'da 350 milyon kayıt dışı silah var
Nijerya'da 350 milyon kayıt dışı silah var

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim