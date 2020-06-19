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Botsvana'da 3 ayda 154 fil ölü bulundu

Botsvana'nın kuzeyindeki Okavango Delta bölgesinde 3 ayda 154 filin telef olduğu belirtildi.

19 Haziran 2020 Cuma 09:01
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Botsvana'da 3 ayda 154 fil ölü bulundu

Ulusal basında çıkan haberlerde, Okavango Delta bölgesinde nisan ayından bu yana 154 filin telef olduğu belirtildi.

Başkent Gaborone'deki Av-Yaban Hayatı Yetkilisi Dikamatso Ntshebe, yaptığı açıklamada, bazı fillerin hasta, bazılarının da ölmek üzere olduğunu söyledi.

Fillerin cesetlerinde herhangi bir ize rastlanmadığını altını çizen Ntshebe, ölümlerin kaçak avcılıkla bir ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Ntshebe, fillerinin ölüm nedenini tespit etmek için soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Botsvana'da geçen sene şarbon salgını nedeniyle 100'den fazla fil telef olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Botsvana
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