Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
20 ay hapis yatacaklar
20 ay hapis yatacaklar
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
banner107

Böyle duyurdular: İki ülke anlaştı

Kosova ile Sırbistan 'plaka' krizi nedeniyle karşı karşıya gelmişti. Rusya ile Ukrayna'nın ardından dünya özellikle Avrupa, yeni bir savaşın eşiğinden dönerken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova ile Sırbistan'ın gerginliğin azaltılmasına yönelik anlaştıklarını duyurdu.

24 Kasım 2022 Perşembe 12:03
218 Okunma
Böyle duyurdular: İki ülke anlaştı



Kosova ile Sırbistan arasında plaka krizi nedeniyle gerginlik yaşanmıştı. Kosovalı Sırplar, ülkenin kuzeyinde Sırbistan ile olan sınır geçişlerini kapatırken Kosova'da siren sesleri duyulmuştu. Bölgede tansiyon yükselirken peş peşe açıklamalar gelmiş ve NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) Kosova'nın kuzeyinde istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazır oldukların açıklamıştı. Yaşananlardan sonra Kosova hükümeti ise Sırbistan ile krize yol açan kararı bir ay ertelediklerini duyurmuştu. Yaşanan krizde Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, iki ülkenin anlaşmaya vardığını açıkladı.

"BUNDAN SONRAKİ ADIMLARI GÖRÜŞECEĞİZ"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kosova ve Sırbistan arasında yaşanan ‘plaka krizinde’ bir anlaşmaya varıldığını duyurarak, “Bugün Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan gerginliğin tırmanmasını önleyecek bir anlaşmaya vardık. AB kolaylaştırıcılığı kapsamında Kosova ve Sırbistan'ın baş müzakerecilerinin daha fazla gerilimi önlemek için önlemler üzerinde anlaşmaya vardıklarını ve ilişkilerinin normalleştirilmesine ilişkin teklife tamamen konsantre olduklarını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İki taraf arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik teklifimiz çerçevesinde bundan sonraki adımları görüşeceğiz” dedi.

"PLAKA VERMEYİ DURDURACAK"

Belgrad-Priştine diyaloğu ve diğer Batı Balkan bölgesel meselelerinden sorumlu AB Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak’a ve konunun taraflarına ‘sıkı çalışmaları’ için teşekkür eden Borrell, “Sırbistan, Kosova şehirlerinin adıyla plaka vermeyi durduracak ve Kosova, araçların yeniden tescili ile ilgili diğer işlemleri durduracak. Sonraki adımları görüşmek üzere önümüzdeki günlerde tarafları davet edeceğim” ifadelerini kullandı.

SIRBİSTAN-KOSOVA 'ARAÇ PLAKASI' KRİZİ

Kosovalı yetkililer bölgelerinde bulunan etnik Sırpların, Sırbistan tarafından verilen araç plakalarını teslim etmelerini istemiş, Kosova plakası kullanmaları gerektiğini ifade etmişti. Ancak Sırbistan, Kosova’nın bağımsızlığını tanımadığı için durum bölgede gerilime neden olmuştu. AB gerginliğin tırmanmaması için Priştine ile Belgrad arasında müzakere toplantısı düzenlemiş, durum çözüme ulaşmamıştı. Kosovalı yetkililer plakaları teslim etmeyenlere 150 Euro para cezası keseceğini açıklamıştı.

"NATO TETİKTE OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Birkaç gün önce Sırbistan ile Kosova arasındaki krizin çözümü için müzakereler yapılmış ve Borrell toplantı sonucunun hayal kırıklığı yarattığını belirtmişti. Borrell konu hakkında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e bilgi verdiğini açıklamış, Stoltenberg de Borrell ile konuştuğunu belirterek “Plaka anlaşmazlığını çözmenin mümkün olmaması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi sorumluluk ve pragmatik çözümler zamanı. Gerginlikten kaçınılmalıdır. NATO KFOR tetikte olmaya devam ediyor” açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Motorunun tepesinde 'çırılçıplak' gezen kadın görenleri şoke etti!
Motorunun tepesinde 'çırılçıplak' gezen kadın görenleri şoke etti!
Savaş çanları çalıyor!
Savaş çanları çalıyor!
İlişkilerde 'hayalet sevgili' dönemi!
İlişkilerde 'hayalet sevgili' dönemi!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim