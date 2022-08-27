Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi!

Şaşkına çeviren paylaşımında "Nişanlım yasal bir belge imzaladı ve beni aldatırsa ömür boyu faturalarımı ödemesi gerektiğini noter tarafından tasdik ettirdik" diye açıklayan genç kadın gönderisiyle büyük ilgi topladı.

''İLHAM VERİCİ''

Birçok kullanıcı genç kadının sadakat anlaşmasını alkışladı ve ilham verici olduğunu savundu. Bir takipçisi belgeyi onlarla da paylaşmasını istediğinde Martinez evrakların detaylarını paylaşamayacağını çünkü bunun kendi ilişkilerine özgü ve özel olduğunu söyledi.

GÜVENMEKTE ZORLANIYOR

Özellikle maddiyat anlamında güven sorunları yaşadığını açıklayan genç kadın, ''Artık nişanlıyız. Finansal olarak, birlikte bir şeyler yapıyoruz ve de hesaplıyoruz. Bu yüzden hem bazı belgeler hem de anlaşmalar yapıp birlikte imzalamamızın harika bir fikir olacağını düşündük." diye açıkladı.

''KÜÇÜK ŞİRİN BİR JEST''

Maddiyatla ilgili belgeleri hazırlarken, nişanlısının kendi isteğiyle ve mutlu bir şekilde aldatmaya ilişkin bu maddeyi dahil etmek istediğini söyleyen Martinez, ''Bence süper romantik, ve de sevimli. Yaptığı küçük şirin bir jestti.'' dedi.