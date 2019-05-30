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Böyle intikam görülmedi: Kendisini aldatan kocasını çırılçıplak soyup yolda gezdirdi

Kolombiya'nın Barranquilla kenti eşi benzeri görülmemiş bir intikam olayına sahne oldu... Jairo Vargas isimli bir adam eşini aldatırken basıldı. Öfkeli eşinden özür dileyen ve "ne istersen yaparım" diyen adam hiç beklemediği bir taleple karşı karşıya kaldı. Aldatıldığı için deliye dönen kadın, eşini soydu ve aracının tavanına çıkararak bütün şehri dolaştı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:21
Böyle intikam görülmedi: Kendisini aldatan kocasını çırılçıplak soyup yolda gezdirdi
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“İntikam soğuk yenen bir yemektir” sözü Kolombiya’da gerçek oldu… Kolombiya’nın sahil kenti Barranquilla’da yaşanan olayın merkezinde eşini aldatırken basılan ve evliliği çatırdayan Jairo Vargas bulunuyor. 1.2 milyon nüfuslu kentte eşini bir motelde aldatırken yakalanan Vargas, evliliğini kurtarmak için uzun süre dil döktü. Eşini ikna edemeyince, “Ne istersen yaparım yeter ki benimle barış” dedikten sonra aldığı cevabı muhtemelen hiç beklemiyordu.

İhanete uğradığı için deliye dönen kadın Vargas’a istediğini söyleyince adam kısa bir süre düşündükten sonra kabul etmek zorunda kaldı. Zira kadının isteği oldukça farklıydı. İsmi açıklanmayan kadın Vargas’ın soyunmasını ve otomobilinin tavanına yatmasını istedi. İsteksizce bunu kabul eden adam çırılçıplak bir vaziyette yüzüstü yattıktan sonra kadın direksiyon başına geçti ve “utanç turu” başladı.

TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Vargas’ın eşi aheste aheste kentin işlek caddelerinden Murrillo’da tur atarken etraftaki yayalar ve diğer araçların sürücüleri gözlerine inanamadı. Evliliğini kurtarmak isteyen adam kısa sürede sosyal medyada fenomen olurken bu durumdan rahatsız olanlar polise haber verdi. Bazı otobüs yolcuları da duruma büyük ilgi gösterirken, kendisini çeken kameralardan saklanmak için, Vargas yüzünü bir havluyla kapatmak zorunda kaldı.

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Eşini aldatan ahlaksız adam bütün şehre madara oldu.

Öyle ki otoyolda ilerlerken diğer sürücüler yaşananları telefonlarıyla kaydetmek için durunca kentte trafik felç oldu. Hem trafik sıkışıklığı hem de kamu huzurunu bozma suçundan müdahale eden Kolombiya polisi olay yerine geldi. Vargas gözaltına alınırken, hem adama hem de sürücüye 916 TL’lik para cezası kesildi.

Başkomiser ünlü futbolcunun eşiyle arabada basıldıBaşkomiser ünlü futbolcunun eşiyle arabada basıldı

Kısa süre sonra serbest bırakılan Vargas’ın evliliğini kurtarmayı başardığına dair bir gelişme yerel basında yer almadı.

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