Böyle olay görülmedi: Hız treninde düşürdüğü telefonu havada yakaladı

İspanya'da bir lunaparktaki hız treninde bir yolcunun elinden düşürdüğü telefonu, bir başka yolcu havada yakaladı. O anlar ise trenin üzerindeki bir kamera tarafından görüntülendi.