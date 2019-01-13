Böyle olay görülmedi: Önce çatıda seviştiler daha sonra el salladılar

Arjantin, gündüz vakti herkesin ortasında cinsel ilişkiye giren çifti konuşuyor… Olay önceki gün Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in popüler bölgelerinden Monserrat’ta yaşandı. Bu bölgede bulunan bir binanın çatısına çıkan bir kadın ile bir erkek burada sevişmeye başladı.

Bölgede birçok plaza, kamu kuruluşuna ait bina ve gökdelenin olmasına rağmen kimseden gizlenmeyen çift bir süre cinsel ilişkiye girdi. Çatı katının üzerindeki tek katlı bir platformun üzerine çıkan çiftin altından bu sırada iki kişi geçti. Çatı katından sokağı izleyen bu iki kişi çifti fark etmezken çok sayıda Arjantinli memur ve ofis çalışanı yaşananları videoya kaydetti.

Çatıda cinsel ilişkiye giren çiftin daha sonra yaptığı hareket ise herkesi şaşkına çevirdi. Çift kameraların olduğu noktaya el sallayarak adeta, “Bizi izlediğinizi biliyorduk” mesajı verdi. Çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı Twitter kullanıcıları çifti desteklerken birçok kullanıcı ise bu yapılanın uygunsuz olduğunu ve çift hakkında işlem başlatılması gerektiğini duyurdu. Yetkililer olayın incelendiğini duyurdu.