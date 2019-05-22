Böyle şaka olmaz olsun: Pompa ile hava verdi, arkadaşının rektumunu patlattı

Bilinçsizce yapılan bir eşek şakası az kalsın öldürüyordu… Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir grup arkadaş buldukları lastik pompasıyla kimsenin aklına gelmeyecek bir şaka yaptı. 30 yaşındaki yakın arkadaşlarına tuzak kurarak şaka yapmak isteyen adamlar, hava kompresörü ile oynamaya başladılar. Şakalaşmayı kısa bir süre sonra abartan grup, kompresörün hava veren ucunu bir arkadaşlarının rektumuna yerleştirdi.

Dünyanın sayılı tıp dergilerinden Journal of Medical Case Studies’te de yer alan olayda gençler, hava veren pompayı çalıştırdı ve arkadaşlarının iç organlarına basınçlı hava gönderdi. Kısa bir süre sonra fenalaşan adam hastaneye kaldırıldı. Yeni Delhi’deki Maulana Azad Tıp Okulu’ndan doktorlar genç adama müdahale etti.

Kolonoskopide uygulanan havadan 100 kat daha fazla basınca sahip hava yüzünden genç adamın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Doktorlar adamın iç organlarını inceledi. Doktorlar, adamın kolonlarında çok sayıda deformasyon olduğunu açıklarken, diğer organlara da dışkı bulaştığını tespit etti. İncelemeyi derinleştiren doktorlar rektumun tamamen patladığını açıkladı. Hastanın kolonunu tamamen çıkaran doktorlar hatanın sağlık durumunun iyi olduğunu fakat kolostomi yapıldığını duyurdu.