Böylesi tarihte görülmedi… Matruşka gibi elmas!

‘Matruşka’ adı verilen elmas, Rusya merkezli elmas madenciliği şirketi Alrosa tarafından bulundu. Elmas daha sonra Ar-Ge ekibine teslim edildi. Elmasın içinde serbestçe hareket eden başka bir elmas olduğu fark edilince X-ray mikrotomografisi (orijinal nesneye zarar vermeden yapılan sanal modelleme) gibi yöntemler uygulandı.

Araştırma sonuçlarına göre Matruşka elmasının ilk önce iç kısmı oluştu ve elmasın gelişiminin diğer aşamalarında dış kısımdaki elmas oluştu.

Bilim insanlarına göre Matruşka elması karmaşık yapısına rağmen sadece 0.62 karat (0.124 gram). İçteki elmasın ise 0.02 karat (0.004 gram) olduğu tahmin ediliyor.

Matruşka elmasını bulan uzmanlar madencilik tarihinde ilk defa böyle bir şeye rastlandığını belirtirken, “Bu gerçekten doğanın eşsiz bir ürünü” dedi.