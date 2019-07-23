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Boynunu kütletti beynine pıhtı attı

ABD’nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Josh Hader, boynunu kütlettikten sonra felç geçirdi. Vertebral arter olarak adlandırılan damarlarında yırtılma meydana gelen talihsiz Josh Hader, görme yetisinde bozukluk var.

23 Temmuz 2019 Salı 15:35
Boynunu kütletti beynine pıhtı attı

Boynunu çıtlattıktan sonra vücudunun sol tarafının uyuşmaya başladığını ifade eden Hader, ayağa kalktığını ve buzdolabına yöneldiğini, bundan sonrasını ise hatırlamadığını belirtti. O esnada yanında bulunan Hader’ın kayınpederi, sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan genç adamın, vertebral arter olarak adlandırılan ve beyin sapını besleyen damarlarını yırttığı belirlendi. Gerekli müdahaleleri yapan doktorlar, Hader’ın hayatını kurtardılar. Ancak boynunu çıtlattıktan sonra felç geçiren Hader’ın tam olarak iyileştiği söylenilemez.

Washingtonpost’ta yer alan habere göre, boyunda gerçekleşen hasardan dolayı gözüne bağlı olan bir kası hasar gören Hader’ın görme yetisinde bozulmalar var. Hatta Hader, bu durum düzelene kadar göz bandı kullanmak zorunda. Bunun haricinde Hader, hala yürümekte zorlanıyor ve bu yüzden de yürüteç kullanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hader’ın doktorları, bu hareketin çokça yapılan bir durum olduğunu ancak bunun çok tehlikeli olduğunu ifade etti. Doktorlar, bu tarz durumların ölümcül olabileceğini, insanların boyunlarını çıtlatmak için bükmemeleri gerektiğini, boynun her büküldüğünde kırılma ihtimalinin olduğunu ve bunun yerine sadece bir tarafa çevirebileceklerini açıkladı.

Üstelik Hader’ın yaşadığı bu durumun ilk kez olmadığını daha önce 700 farklı daha vakada daha bu tarz boyun kırılmalarının ve omur arterlerinin hasar gördüğü duruma rast gelindiğini söyleyen doktorlar, bu noktada dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

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Boyun Kütletme
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