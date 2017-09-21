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"Boynuzlu kurbağa" dinozor yiyebilecek çeneye sahip

Bilim insanları, yaklaşık 68 milyon yıl önce Madagaskar'da yaşayan "Beelzebufo" adlı boynuzlu kurbağanın küçük dinozorları yiyebilecek güçte çenelere sahip olduğunu ortaya çıkardı.

21 Eylül 2017 Perşembe 16:48
"Boynuzlu kurbağa" dinozor yiyebilecek çeneye sahip

Bilim insanları, yaklaşık 68 milyon yıl önce Madagaskar'da yaşayan "Beelzebufo" adlı boynuzlu kurbağanın küçük dinozorları yiyebilecek güçte çenelere sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Avustralya, ABD ve İngiltere'den araştırmacılar, Güney Amerika'da yaşayan ve kafalarının genişliği 4,5 santimetre olan "Ceratophrys" adlı boynuzlu kurbağaların ısırma gücünü inceledi.

Çalışmada, yuvarlak vücutları ve kocaman ağızlarıyla ünlü video oyunu Pacman'deki karaktere benzediği için "Pacman kurbağası" olarak da bilinen kurbağaların 30 Newton (N) veya yaklaşık 3 kilogramlık bir kuvvetle ısırabildiği gözlemlendi.

Isırık kuvveti ile baş ve gövde büyüklüğü karşılaştırması yapan bilim adamları, Güney Amerika'nın tropikal ve subtropikal ormanlarında yaşayan ve kafa genişliği 10 santimetreyi bulan boynuzlu kurbağaların ısırma kuvvetini ise 500 Newton olarak hesapladı.

Karşılaştırmadan yola çıkan bilim adamları, Pacman kurbağalarının devasa büyüklükteki ve soyu tükenmiş ataları Beelzebufo'nun ısırma gücünün 2 bin 200 Newton'a kadar çıkabildiği tahmininde bulundu.

Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi Biyolojik Bilimler Fakültesi'nden araştırmacı Dr. Marc Jones, "Zayıf çeneleri olan ve genelde küçük avlar tüketen kurbağaların büyük çoğunluğundan farklı olarak, boynuzlu kurbağa, diğer kurbağalar, yılanlar ve kemirgenler gibi kendi kadar büyük hayvanları pusuya düşürüyor. Güçlü çeneleri, avını yakalamak ve kontrol altına almakta önemli bir rol oynuyor." dedi.

Dr. Jones, "Bu müthiş ısırık gücüyle Beelzebufo, kendisiyle aynı çevrede yaşayan küçük dinozorları bile yiyebiliyor olmalı" değerlendirmesini yaptı.

Çekici renkleri ve kocaman kafasıyla diğer kurbağa türlerinden ayrılan boynuzlu kurbağalar, günümüzde evcil hayvan ticaretinde oldukça popüler.

Çalışma, "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.

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