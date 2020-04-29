Brent petrolün varili 20 doların üstünde

Dün 21,09 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 20,34 dolar seviyesinde tamamladı. ,

Brent petrolün varili bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 20,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 17,92 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, 18-24 Nisan haftasında 9,98 milyon varil artışla 510 milyon varil olan ABD ticari ham petrol stokları, beklenenden daha yavaş yükseldi.

Uzmanlar, küresel petrol piyasalarında olumlu etki yapan bu yavaşlama algısının, bazı ülkelerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini gevşeterek ekonomilerini canlandırma girişimleriyle birleştiğini, bunun da fiyatlarda yükselişe sebep olduğunu kaydediyor.

Küresel petrol fiyatlarında, kısa ve orta vadede hızlı bir yükseliş beklentisi bulunmadığına dikkati çeken uzmanlar, bunun tek istisnasının kısa vadede salgının tedavisinin bulunması olacağını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 20,38 ile 20,70 dolar aralığının direnç, 20,06 ile 19,74 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.