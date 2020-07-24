Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Uyuşturucu davasında karar
Uyuşturucu davasında karar
9 yıl hapis cezası
9 yıl hapis cezası
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Cüzdan hırsızı yakayı ele verdi
Cüzdan hırsızı yakayı ele verdi
Yasa dışı yollarla Güney'e geçeceklerdi
Yasa dışı yollarla Güney'e geçeceklerdi

Brent petrolün varili 43,27 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,27 dolardan işlem görüyor.

24 Temmuz 2020 Cuma 11:18
841 Okunma
Brent petrolün varili 43,27 dolar

Dün 44,77 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,31 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 43,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,03 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Dolar Endeksi'nin dün 94,59 dolara gerileyerek Eylül 2018'den bu yanaki en düşük seviyesini kaydetmesi petrol ithalatçısı ülkelerin talebini artırırken fiyatlarda yükselişe neden oluyor.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında dünya genelinde toplam vaka sayısının 15,5 milyonu geçmesi, küresel petrol tüketimini olumsuz etkilerken, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 15,5 milyonun üzerine çıktı. ABD, 4 milyonu aşan vakayla ilk sırada gelirken, bu ülkeyi 2,3 milyona yaklaşan vaka sayısıyla Brezilya ve 1,3 milyona yaklaşan vaka sayısıyla Hindistan takip ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 43,44 ile 43,63 dolar aralığının direnç, 43,23 ile 43,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da bir günde COVID-19'dan 215 kişi hayatını kaybetti
İran'da bir günde COVID-19'dan 215 kişi hayatını kaybetti
COVID-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi
COVID-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi
COVID-19 salgınında Dünya'da ortam sismik gürültüsü azaldı
COVID-19 salgınında Dünya'da ortam sismik gürültüsü azaldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim