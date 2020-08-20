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Brent petrolün varili 44,99 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 44,99 dolardan işlem görüyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 11:01
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Brent petrolün varili 44,99 dolar

Dün 45,48 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 44,99 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42,69 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan ve Rusya gibi dev petrol üreticilerinin başı çektiği OPEC+ Grubu Ortak Bakanlar İzleme Komitesinin dünkü toplantısında, beklenenden daha yavaş iyileşme ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında ikinci dalga beklentisiyle ilgili uyarılar yapılması petrol talebinde azalma olacağı kaygısına yol açarak fiyatları olumsuz etkiledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) de petrol piyasalarının kademeli olarak iyileştiğini, dünya çapında COVID-19 vaka sayısındaki hızlı artış sebebiyle ekonomik toparlanmanın beklenenden daha yavaş gerçekleşeceğini belirtti.

Salgında ikinci dalga uyarısında da bulunan OPEC, petrol üreten ülkelere petrol piyasasındaki kırılganlık ve taleple ilgili belirsizliklere dikkat çekerek teyakkuzda olma çağrısı yaptı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 22 milyonu aşarken, can kaybı 790 bine yaklaştı. ABD, 5,5 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, Brezilya 3,4 milyondan fazla vaka sayısıyla ikinci ve Hindistan yaklaşık 2,8 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.

ABD'nin ham petrol stoklarında beklenenin altında düşüş gerçekleşmesi de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırdı. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,6 milyon varil azalış gösterdi. Piyasa beklentisi stokların 2,7 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 45,04 ile 45,07 dolar aralığının direnç, 44,95 ile 44,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
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