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Brexit, İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık krizini yeniden alevlendirdi

İngiltere’nin, Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılması sonrası ticaret koşullarını belirleyecek anlaşmada en tartışmalı başlık balıkçılık. Fransa, İngiliz karasularında avlanmaya devam etmek isterken, İngiltere buna karşı.

15 Aralık 2020 Salı 15:16
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Brexit, İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık krizini yeniden alevlendirdi

İngiltere ve Avrupa Birliği arasında Brexit sonrası ticaret ilişkilerini düzenleyecek anlaşmada henüz sonuca varılamadı.

En tartışmalı başlık balıkçılık. 

Balıkçılık konusundaki anlaşmazlık, İşçi Partisi'ne destek veren bölgelerden gelen oylarla Başbakan olan Johnson'ın siyasi hayatını olumsuz etkileyebilir.

Karar Fransa lehine çıkarsa güney ve kuzey bölgelerden gelen oyları kaybedebilir.

AB üyesi ülkeler İngiliz karasularında avlanamayacak

Anlaşmasız ayrılık durumunda AB üyesi ülkeler İngiliz karasularında avlanamayacak.

Bölgede faaliyet gösteren balıkçıların büyük bölümü Fransız olduğu için durumdan en fazla da Fransa etkilenecek.

Bu durumda Macron yönetimi oy kaybına uğrayabilir.

Bu, Sarı Yelek gösterileri ile başlayan protesto furyasının ardından kamuoyu desteğini büyük ölçüde kaybeden Macron'un isteyeceği en son şey.

İngiltere harekete geçti

İngiliz yönetimi, karasularında Fransız balıkçıların avlanmasıyla egemenlik hakları ihlalinin önüne geçmek için düğmeye bastı bile.

Bu çerçevede İngiliz donanmasına karasularına giren Fransız balıkçıları gözaltına alma yetkisi verecek bir yasa tasarısı hazırlıyor. 

Ayrıca Manş Denizi'ne giren AB balıkçı gemilerini durdurmak hatta el koymak için de İngiliz donanmasına görev verilecek.

2018'deki deniz tarağı krizi

2018'de iki ülke arasında deniz tarağı krizi yaşanmıştı. Deniz tarağı avlayan Fransız ve İngiliz balıkçılar teknelerle birbirlerine girmişti. Olay, Fransız sahil güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bastırılmıştı.

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