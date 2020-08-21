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Brexit müzakereleri 7 Eylül’de yeniden başlıyor

İngiltere'nin Brexit Başmüzakerecisi David Frost, Avrupa Birliği (AB) ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde şu ana kadar çok az mesafe kaydedildiğini, bir sonraki turun 7 Eylül’de Londra’da yapılacağını belirtti.

21 Ağustos 2020 Cuma 14:26
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Brexit müzakereleri 7 Eylül’de yeniden başlıyor

İngiltere hükümetinden yapılan yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başmüzakereci David Frost, “Müzakerelerimizde 7. turu tamamladık. Geçen hafta da söylediğim gibi, bir anlaşma halen mümkün ve bunu hedefliyoruz. Fakat açık bir şekilde bunu başarmak kolay olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Frost, AB yetkilileri ile bu hafta içerisinde faydalı görüşmelerin yapılmasına rağmen, müzakerelerde çok az ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Başmüzakereci Frost, AB tarafının AB desteğinin ve balıkçılık alanındaki politikalarının devam ettirilmesini istediğini, diğer alanlarda müzakerelere geçilmeden ve yasal metnin oluşturulmadan önce bu konuda uzlaşma talep ettiğini, bunun da müzakerelerde ilerlemeyi gereksiz şekilde zorlaştırdığını kaydetti.

Frost, “Bir anlaşmaya varılabilmesi için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Başmüzakereciler ve ekiplerimiz 7 Ekim’de Londra’da başlayacak bir sonraki tur öncesinde, iki haftalık süreçte yakın iletişim içerisinde olmaya devam edecek.” değerlendirmesinde bulundu

Anahtar Kelimeler:
Brexit MüzakereleriBrexitİngiltere
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