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"Brexit müzakerelerinde gerekli ilerleme kaydedildi"

Juncker: "Birleşik Krallık ve AB arasında yürütülen Brexit müzakerelerinin ilk aşamasında gerekli ilerleme kaydedildi"

08 Aralık 2017 Cuma 13:49
"Brexit müzakerelerinde gerekli ilerleme kaydedildi"
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Avrupa Birliği(AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Birleşik Krallık ve AB arasında yürütülen Brexit müzakerelerinin ilk aşamasında gerekli ilerleme kaydedildi. AB Konseyi'ne ilişkilerin geleceğini şekillendirecek ikinci aşamaya geçilmesi için öneride bulunuyoruz." dedi.

Sabah saatlerinde İngiltere Başbakanı Theresa May'le ikili görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Juncker, AB ve Birleşik Krallık'ın bir ortak bildiri üzerinde anlaşma sağladığını açıkladı.

AB Komisyonu'nun AB Konseyi'ne müzakerelerin ikinci aşamasına geçilmesi için öneride bulunduğunu kaydeden Juncker, gelecek hafta düzenlenecek AB Zirvesi'nde Birliğin 27 üyesinin Brexit müzakerelerinde ikinci aşamaya geçilmesi için onay vereceğini düşündüğünü ifade etti.

Juncker, "Taraflar uzun ve zorlu görüşmelerin ardından ödün vererek bir anlaşmaya varmıştır. İki taraf da birbirini dinlemek, uyum sağlamak ve taviz vermek zorunda kalmıştır." diye konuştu.

Birleşik Krallık'ın, AB'den ayrılma kararı konusunda her zaman üzüntü duyacağını belirten Juncker, "Ancak artık Birleşik Krallık'ın yakın bir müttefik ve arkadaşımız olacağı geleceğe odaklanmalıyız. Bu çerçevede taraflar, ticaret, araştırma ve güvenlik konularını ele alacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNEMLİ İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Başbakan May de "AB'yle varılan anlaşma, önemli ilerlemeler kaydedilerek ve iki tarafın da ödün vermesiyle varılan bir anlaşmadır." dedi.

Birleşik Krallık'ın AB'le "derin ve özel bir ortaklık" inşa etmek isteğidini hatırlatan May, vatandaşlık hakları konusunda anlaşma sağlandığını, Birleşik Krallık'ta yaşayan AB vatandaşlarının haklarının İngiltere hukuku tarafından güvence altına alınacağını vurguladı.

May, "İrlanda ile fiziki bir sınır olmayacak ve Hayırlı Cuma Anlaşması'na sadık kalacağız." vurgusunu yaptı.

İngiltere, geçen yıl haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Bu yılın haziran ayında başlayan müzakerelerin ilk aşamasında, İngiltere'nin AB'ye ödemesi gereken para, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konuları öne çıkmıştı. Müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti

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